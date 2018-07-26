Девушка, обвинявшая экс-депутата в изнасиловании, осуждена за ложный донос

Приговор оглашён сегодня и пока не вступил в законную силу.

В Восточно-Казахстанской области осудили девушку, которая обвинила экс-депутата в изнасиловании, сообщает zakon.kz со ссылкой на yk.kz.

Елена Иванова - фигурантка громкого дела по обвинению ее начальника, бывшего депутата Ержана Скакова в изнасиловании. Скаков был оправдан, факт насилия доказан не был. После этого в отношении самой Елены и родственника бывшего депутата Оразбека Катпанова было возбуждено уголовное дело: девушка обвинялась в ложном доносе, а он - в организации этого доноса.

Дело рассматривалось в Шемонаихинском районном суде. Иванова и Катпанов были признаны виновными. Девушку приговорили к трем годам ограничения свободы, а Катпанов получил 3,5 года лишения свободы.

Напомним, в январе в Усть-Каменогорске известного блогера Рината Халикова приговорили к семи годам лишения свободы. В приговоре суда сообщается, что за неразглашение информации об изнасиловании Елены Ивановой он неоднократно требовал деньги от Ержана Скакова.

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