Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Девушка, обвинявшая экс-депутата в изнасиловании, осуждена за ложный донос

Приговор оглашён сегодня и пока не вступил в законную силу.

Фото : Mail.KZ26 июля 2018, 00:23

В Восточно-Казахстанской области осудили девушку, которая обвинила экс-депутата в изнасиловании, сообщает zakon.kz со ссылкой на yk.kz.

Елена Иванова - фигурантка громкого дела по обвинению ее начальника, бывшего депутата Ержана Скакова в изнасиловании. Скаков был оправдан, факт насилия доказан не был. После этого в отношении самой Елены и родственника бывшего депутата Оразбека Катпанова было возбуждено уголовное дело: девушка обвинялась в ложном доносе, а он - в организации этого доноса.

Дело рассматривалось в Шемонаихинском районном суде. Иванова и Катпанов были признаны виновными. Девушку приговорили к трем годам ограничения свободы, а Катпанов получил 3,5 года лишения свободы.

Напомним, в январе в Усть-Каменогорске известного блогера Рината Халикова приговорили к семи годам лишения свободы. В приговоре суда сообщается, что за неразглашение информации об изнасиловании Елены Ивановой он неоднократно требовал деньги от Ержана Скакова.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты