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Рейсовый автобус протаранил легковушку в Алматы

Водитель и пассажир госпитализированы.

Фото : zakon.kz26 июля 2018, 01:07

На пересечении улиц Жандосова – Манаса столкнулись автобус и Toyota Corolla, сообщает корреспондент zakon.kz.

Toyota Corolla двигалась по улице Жандосова в восточном направлении на разрешающий сигнал светофора.

Автобус городского маршрута двигался по улице Манаса в южном направлении. По словам очевидцев, водитель автобуса проигнорировал красный сигнал светофора и продолжил движение.

Увидев перед собой автомобиль, водитель затормозил, но слишком поздно и автобус ударил машину в бок.

Водитель и пассажир Toyota госпитализированы.

Перекресток Жандосова - Манаса считается «сложным». При красном сигнале светофора автомобили могут поворачивать «по стрелке». Возможно водитель не сориентировался в ситуации.

Обстоятельства ДТП изучают сотрудники дорожной полиции.


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