В Белом доме анонсировали новую встречу Трампа и Путина

Встреча состоится в 2019 году.

Президент США Дональд Трамп хочет провести следующую встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году после окончания расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает РИА Новости.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после того, как закончится "российская охота на ведьм", поэтому мы договорились, что это будет после первого числа года (в 2019 году. — Прим. ред.)", — приводит слова Болтона пресс-служба Белого дома.

В сообщении не уточняется, с кем именно была достигнута договоренность — с помощниками Трампа или с российской стороной.

"Охотой на ведьм" Трамп часто называет расследование так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и его предполагаемые связи с российскими властями.

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина состоялись 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Глава российского МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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