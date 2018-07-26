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Бюст Фурманова переедет с проспекта Назарбаева

Бронзовое изваяние, установленное в 1967 году на аллее по улице Курмангазы и проспекта Назарбаева (бывшая улица Фурманова), было демонтировано утром 25 июля

Фото : abai.kz26 июля 2018, 01:59

Бюст советского писателя и революционера Дмитрия Фурманова будет перенесен в парк советских памятников, сообщили в управлении культуры и архивов акимата Алматы, предает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюст Дмитрию Фурманову будет установлен в парке «Сары-арка», где стоят памятники других руководителей бывшего Советского Союза», - сообщили в управлении.

Монумент был создан скульптором Н. Журавлевым и архитектором Х. Якупбаевым. Бронзовое изваяние, установленное в 1967 году на аллее по улице Курмангазы и проспекта Назарбаева (бывшая улица Фурманова), было демонтировано утром 25 июля. Улица Фурманова была переименована в проспект Назарбаева 30 ноября 2017 года.


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