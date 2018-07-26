Казахстан примет участие в детском «Евровидении-2018»
Конкурс пройдет 25 ноября в Минске.
Фото : ESCplus26 июля 2018, 06:00
Юные казахстанцы смогут принять участие в детском Евровидении. Европейский вещательный союз объявил Казахстан участником Junior Eurovision-2018, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.
Конкурс пройдет 25 ноября в Минске. Соревноваться будут юные вокалисты от 9 до 14 лет из 18 стран мира.
С 1 января 2016 года Агентство «Хабар» является ассоциированным членом Европейского вещательного союза. А значит, вправе проводить национальный отбор и выдвигать кандидата от страны.
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