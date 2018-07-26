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Пятиметровая белая акула съела кита перед камерой

Встреча с хищной рыбой произошла в полутора километрах от берегов американского штата Калифорния в районе города Сан-Клементе.

Фото : podrobnosti.ua26 июля 2018, 06:11

Член команды туристического судна снял на видео большую белую акулу, которую привлекла туша мертвого серого кита. Об этом сообщает UPI.

Встреча с хищной рыбой произошла в полутора километрах от берегов американского штата Калифорния в районе города Сан-Клементе. Ее длину оценили в пять метров.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В апреле сообщалось, что большая белая акула погналась за катером австралийских полицейских, проверявших трезвость водителей судов у берегов города Эдитбург. Длина рыбы была сопоставима с размерами моторной лодки, в которой они находились.


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