Число жертв теракта на юге Сирии возросло до 215 человек

153 ранены.

Число жертв теракта в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии возросло до 215, еще 153 мирных жителя ранены, сообщил РИА Новости директор городской больницы Эс-Сувейда Фанди Джамуль.

"Окончательное количество жертв взрывов в городе Эс-Сувейда и атак, совершенных ИГ* на северо-востоке провинции, составило 215 человек, 153 ранены", — сказал Джамуль.

Главврач отметил, что количество раненых больше названной цифры, однако граждане с легкими ранениями получили необходимую помощь и выписаны из больницы в связи с большой нагрузкой на больницу.

Ранее сообщалось о 144 погибших и 178 раненых.

В среду утром несколько смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города. Еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя.

Отряды террористической группировки "Исламское государство"* также напали на несколько деревень на востоке одноименной провинции, однако получили отпор от армии и местных жителей.

Министерство иностранных дел России осудило теракт. "Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении ведомства.

Там также отметили, что на фоне успехов правительственных сил Сирии, действующих при поддержке ВКС России, террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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