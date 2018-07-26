В Астане подешевели овощи
Цены на сахар снизились на 0,4%.
По сравнению с прошлым месяцем цены на капусту снизились на 38%, картофель - на 14%, лук - на 6,3%, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Сотрудники управления по инвестициям и развитию предпринимательства постоянно проводят мониторинг цен.
Так, в сравнении с прошлым месяцем, капуста подешевела на 38%, картофель – на 14%, лук – на 6,3%. Цены на сахар снизились на 0,4%.
«Снижение цен отмечается главным образом за счет сбора нового урожая. Почти в два раза снизилась оптовая цена на картофель, лук и капусту», – говорится в официальном сообщении.
В ведомстве добавили, что из стабилизационного фонда с начала года реализовано 300 тонн картофеля, 339 тонн сахара, 254 тонн риса, 260 тонн гречневой крупы.
Помимо этого, эксперты не исключают снижения цен по остальным позициям.
С июня, согласно разработанному графику, проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Так, проведены 3 ярмарки с участием Туркестанской и Карагандинской областей, реализовано свыше 900 тонн продукции, это прежде всего мясная и молочная продукция, овощи и фрукты.
4 и 5 августа состоится ярмарка Жамбылской области.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!