В Астане подешевели овощи

Цены на сахар снизились на 0,4%.

По сравнению с прошлым месяцем цены на капусту снизились на 38%, картофель - на 14%, лук - на 6,3%, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Сотрудники управления по инвестициям и развитию предпринимательства постоянно проводят мониторинг цен.

Так, в сравнении с прошлым месяцем, капуста подешевела на 38%, картофель – на 14%, лук – на 6,3%. Цены на сахар снизились на 0,4%.

«Снижение цен отмечается главным образом за счет сбора нового урожая. Почти в два раза снизилась оптовая цена на картофель, лук и капусту», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что из стабилизационного фонда с начала года реализовано 300 тонн картофеля, 339 тонн сахара, 254 тонн риса, 260 тонн гречневой крупы.

Помимо этого, эксперты не исключают снижения цен по остальным позициям.

С июня, согласно разработанному графику, проводятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Так, проведены 3 ярмарки с участием Туркестанской и Карагандинской областей, реализовано свыше 900 тонн продукции, это прежде всего мясная и молочная продукция, овощи и фрукты.

4 и 5 августа состоится ярмарка Жамбылской области.

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