Головкина раскритиковали за организацию «мисматча»

О вероятности боя Головкина с Дигейлом говорил промоутер казахстанского боксера Том Леффлер.

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз подверг критике потенциальный бой Геннадия Головкина в суперсреднем весе против Джеймса Дигейла, сообщает Sports.kz.

«Для Головкина бой с Дигейлом будет чисто бизнесом — не более того. Вы не можете назвать это спортивным поединком, учитывая, каким угасающим выглядит Дигейл. Этот бой должен был состояться пару лет назад. Этот бой теперь заставит GGG выглядеть так, будто он собирает вишенки. Дигейл кажется совсем законченным. Это будет большой мисматч в пользу Головкина», — пишет автор.

Напомним, о вероятности боя Головкина с Дигейлом говорил промоутер казахстанского боксера Том Леффлер. Он считает, что ради этого GGG согласился бы вновь приехать в Великобританию.



