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Машину разорвало на части: водитель и пассажир не получили серьезных травм

У пассажира Mercedes нет никаких травм, а у водителя повреждена шея.

Фото : knews.kg26 июля 2018, 07:55

В Бишкеке произошло жуткое ДТП — автомобиль буквально разорвало на части, передает Sputnik Кыргызстан.

Водитель автомобиля и его пассажир теперь могут считать, что родились второй раз — один не получил даже царапины, а у другого от сильного удара всего лишь повреждена шея.

В УОБДД ГУВД столицы рассказали, что около 7.50 водитель Mercedes-Benz, ехавший на большой скорости, не справился с управлением и врезался в столб. Удар был такой силы, что машину разорвало на две части. Ее отбросило, и она задела еще два авто — Mazda и Volkswagen Passat.

В милиции пояснили, что у пассажира Mercedes нет никаких травм, а у водителя повреждена шея. Сотрудники УОБДД выясняют подробности аварии.


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