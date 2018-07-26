В Японии казнили шестерых членов секты

Таким образом, власти привели в действие смертные приговоры в отношении всех экстремистов секты, получивших высшую меру наказания.

Шестерых членов экстремистской секты "Аум синрикё"* казнили в Японии, передает Лайф.

В начале июля в Японии казнили семерых руководителей "Аум синрикё", включая её основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара.

"Аум синрикё" была организована Сёко Асахарой в Японии в 1987 году. В марте 1995-го члены секты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро. Тогда 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

* Организация запрещена в Казахстане

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!