В Японии казнили шестерых членов секты
Таким образом, власти привели в действие смертные приговоры в отношении всех экстремистов секты, получивших высшую меру наказания.
Фото : © РИА Новости26 июля 2018, 08:31
Шестерых членов экстремистской секты "Аум синрикё"* казнили в Японии, передает Лайф.
В начале июля в Японии казнили семерых руководителей "Аум синрикё", включая её основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара.
"Аум синрикё" была организована Сёко Асахарой в Японии в 1987 году. В марте 1995-го члены секты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро. Тогда 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.
* Организация запрещена в Казахстане
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