Цены на нефть повысились
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,49 доллара.
Фото : ИноСМИ26 июля 2018, 08:43
Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка повысились, передает МИА «Казинформ».
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,49 доллара, до 73,93 долларов за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,78 доллара, до 69,3 долларов за баррель.
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