В Чернобыле засняли реального мутанта

Неизвестное науке существо имеет тело быка, лошадиные ноги и голову зайца.

В видеоролике, сделанном в Чернобыле, виднеется странное животное с телом быка, лошадиными ногами и головой зайца. До сих пор никто не может объяснить, что именно заснял очевидец, сообщают Новости Планеты.

Различные фантастические фильмы пропагандируют различных мутантов, которые якобы непременно появляются в местах повышенной радиации. Одни зрители свято верят в фантазии режиссеров и сценаристов, а другие относятся скептически к этому.

Однако, как оказалось порожденные радиацией монстры – не выдумка. Да, в большинстве случаев животные никак не изменяются внешне – они мутируют исключительно внутренне. Но так происходит не всегда, прикрепленное видео – тому подтверждение.

Напомним, авария на Чернобыле случилась в 1986 году. Тогда тысячи квадратных километров укрыла радиация. Сейчас в зоне отчуждения регулярно видят диких животных, которые ранее не водились в здешних краях. Таким образом, Чернобыль превратился в некий заповедник.

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