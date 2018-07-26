Дожди с грозами ожидаются в Казахстане

На юге ветреная погода с пыльной бурей.

На большей части Казахстана сохраняется влияние антициклона, лишь на севере, центре и востоке с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются дожди с грозами, днем на севере местами возможен град, усиление ветра на юге с пыльной бурей. Местами по республики ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами шквал, возможен град. В Павлодарской области местами ожидается туман. В Жамбылской, Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области порывы 23-28 м/с. В Мангыстауской, днем Атырауской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области днем местами с пыльной бурей.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Мангыстауской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 22°, ясно.

Погода в Астане днем 22°, ясно.

Прогноз погоды на 26 июля.

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