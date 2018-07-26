Участники велопробега финишируют у алматинской белки

В это воскресенье, 29 июля, в рамках городской программы "Спорттық Алматы" состоится очередной массовый велопробег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Все желающие в этот раз соберутся в 08:30 часов утра на территории БЦ "Нурлы Тау" и стартуют в 09:00 ч. Также на старте всем будут розданы номерки для розыгрыша разных призов.

Они проедут по проспекту Аль-Фараби до улицы Гагарина, а затем спустятся до Тимирязева и повернут в сторону КЦДС Атакент, где будет располагаться зона финиша. Также добавим, что именно здесь расположен новый известный арт-объект "Большая белка". Длина дистанции составляет более 9 км.





Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.



Велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы "Спорттық Алматы" станет двенадцатым из 21 запланированного в этом году.