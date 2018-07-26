Фотография кладбища: глава Еврокомиссии сделал Трампу неожиданный подарок

Как уточняется на сайте Европейском комиссии, фото несет символический смысл.

Встреча Жан-Клода Юнкера и американского лидера прошла в столице США 25 июля. Ей предшествовали долгие препирания между американской и европейской стороной относительно торговых пошлин и экономических соглашений, пишет tvzvezda.ru.

Руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер преподнес президенту США Дональду Трампу необычный подарок в ходе их встречи в Вашингтоне. Это фотография, на которой изображено военное кладбище в Люксембурге.

Как уточняется на сайте Европейском комиссии, фото несет символический смысл. На этом кладбище похоронен американский генерал Джордж Паттон, который руководил войсками США во время высадки в Нормандии – операции, с которой началась помощь американцев европейским союзникам в ходе Второй Мировой войны.

«Дорогой Дональд, давайте будем помнить нашу общую историю», - говорится на подписи к фото.

Встреча Жан-Клода Юнкера и американского лидера прошла в столице США 25 июля. Ей предшествовали долгие препирания между американской и европейской стороной относительно торговых пошлин и экономических соглашений.

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