Экс-участницу «Дома-2» жестоко избила соперница

Девушка попала в больницу с серьезными травмами после драки с одной из участниц шоу.

22-летняя Светлана Юрченко серьезно пострадала во время съемок реалити «Хачу невесту», на котором вместе с другими участницами боролась за сердце блогера Амирана Сардарова. На девушку напала ее конкурентка Лара Алборова.

Весной этого года Светлана Юрченко пришла на телепроект «Дом-2» в надежде найти любовь. Девушка надеялась на то, что у нее сложатся отношения с Романом Гриценко. Взаимной симпатии не случилось, и она покинула телестройку. Недавно Юрченко решила попытать счастье на другом шоу — «Хачу невесту». Съемки в новом реалити закончились раньше положенного срока. Все потому, что девушка попала в больницу с серьезными травмами. Юрченко была госпитализирована после драки с одной из участниц шоу.

«Я со всей мочи получила кулаком в нос. Хлынула кровь! На меня напала другая участница Лара Алборова. Когда я упала, она стала добивать меня ногами. <...> Когда очнулась после потери сознания, обнаружила, что мне вырывали наращенные ресницы. Все ноги были в гематомах», — рассказала Юрченко еженедельнику «СтарХит».

В итоге Светлана получила закрытый перелом носа и черепно-мозговую травму. Ей пришлось шесть дней провести в медицинском учреждении. По словам девушки, никто из съемочной группы никак не отреагировал на эту ситуацию. Теперь она жалеет, что подписала контракт на участие в проекте. Договор составлен так, что Светлана не может пожаловаться на организаторов шоу.

Источник: © Woman.ru

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