Президент Боливии обвинил США в попытке подорвать мир в Никарагуа

Ранее американский вице-президент Майкл Пенс призвал провести досрочные выборы главы государства в стране.

Власти США пытаются сорвать национальный диалог в Никарагуа, призывая провести досрочные выборы главы государства. Такое мнение выразил в среду президент Боливии Эво Моралес, пишет ТАСС.

"США показывают свою одержимость вмешательством во внутренние дела суверенных стран и требуют сместить законное правительство Никарагуа под предлогом созыва досрочных выборов. Это удар по диалогу и миру в Никарагуа", - написал он на своей странице в Twitter.

Во вторник вице-президент США Майкл Пенс написал в Twitter, что США призывают правительство Никарагуа "положить конец насилию и провести досрочные выборы". Ранее президент центральноамериканской республики Даниэль Ортега отверг призывы оппозиции перенести голосование, отметив, что это приведет к дестабилизации обстановки в стране.

На протяжении трех месяцев Никарагуа сотрясали антиправительственные выступления, поводом для которых послужила реформа системы социального страхования. Вскоре после начала манифестаций, сопровождавшихся насилием и гибелью людей, Ортега объявил об отмене преобразований, однако это не помогло нормализовать ситуацию. Согласно подсчетам неправительственной "Никарагуанской ассоциации за права человека", с 19 апреля по 10 июля в ходе акций протеста были убиты более 370 человек, 2,1 тыс. получили ранения.

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