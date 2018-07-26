Территорию поисков пропавшего в горах мальчика расширили до границы с Кыргызстаном

Поисками ребенка занимаются две специально созданные поисковые группы.

Продолжающиеся поиски пропавшего в горах 7-летнего Ернура Садвакаса результата пока не принесли. Территория поисков уже расширена до границы с Кыргызстаном, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

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«На сегодняшний день работают две специально созданные поисковые группы. Они пойдут по двум направлениям – одна в западном, вторая – в восточном. Одна щель идет вплоть до границы с Кыргызстаном. По ней группа пройдет расстояние порядка 25 километров. В поисках принимают участие 2 депутата от района, работники акимата, местные жители, работники ДЧС и 3 кинолога поганвойск со служебно-поисковыми собаками. Так же в поисках задействовано 40 полицейских, 15 из них на лошадях. Кроме того, в скором времени должны прибыть порядка 30-40 военнослужащих Нацгвардии», – сообщил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Сергей Незнаев.

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Отметим, что сегодня пошел уже 13-ый день поисков 7-лтнего Ернура Садвакаса. 14 июля группа детей отправилась на Джайлау, неподалеку от села Ынтымак. Испугавшись чабана, обвинившего одного из детей в краже своего телефона, самый младший из них – Ернур Садвакас убежал в горы и с тех пор его ведутся его поиски.

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