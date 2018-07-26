BI Group запустил мобильное приложение BI Partners для тендерных закупок

Цель создания приложения − улучшение взаимосвязи между партнерами и компанией, обеспечение прозрачности бизнес-коммуникаций.

BI Group успешно запустил проект BI Partners (электронный портал партнеров и мобильное приложение). Это уникальная площадка, созданная для эффективного развития бизнес-партнерства с флагманом строительной отрасли. Проект создан для выгодного и эффективного сотрудничества казахстанских и иностранных компаний c BI Group, а также для поиска инновационных бизнес-решений.

На портале уже зарегистрировано более 9 тыс партнеров и подписано более 33 тыс договоров, что подтверждает актуальность площадки.

- Цель создания приложения − улучшение взаимосвязи между партнерами и компанией, обеспечение прозрачности бизнес-коммуникаций. Приложение содержит всю историю партнерства с документацией и защитой конфиденциальности. Значительно экономится время и сокращаются затраты на ведение документации у обеих сторон. Также в компании планируют полностью автоматизировать процесс, чтобы избавить партнеров от бумажной волокиты, − рассказывает специалист BI Digital Еркежан Толеужанова.

Директор Департамента закупок Ерсын Салимбаев:

- Электронный портал закупок BI Partners предназначен для осуществления закупок BI Group и позволяет подрядчикам и поставщикам принимать участие в тендерах. На портале есть информация о тендерах как прошедших, так и планируемых, о правилах проведения закупок, условиях договоров поставки и подряда, а также перечень документов, необходимых для заключения договоров. Кроме того, можно получить тендерную документацию: техническое задание, проект и т.д. Портал и мобильное приложение предоставляют возможность заключить договор, подписав его электронной цифровой подписью. Это очень удобно и максимально исключает влияние человеческого фактора.

BI Partners объединяет большое количество потенциальных и действующих заказчиков, благодаря чему высока вероятность быть увиденным и услышанным, найти перспективных партнеров по бизнесу.

Для конструктивного диалога между партнерами на портале создан «Форум бизнес-партнеров» - площадка для подрядчиков, где поднимаются проблемные вопросы, ведется их обсуждение, принимаются решения по ним. Также есть рубрика «Новости», которая позволит быть в курсе актуальной информации.

Партнеры холдинга признаются, что площадка BI Partners значительно упростила работу:

- Мы работаем с BI Group давно, через портал на компьютере, но мобильного приложения у нас до этого не было. Оно, конечно, сделает наш бизнес легче - возможность, например, подписать договор с телефона, находясь в командировке, очень экономит время, − делится мнением представитель ТОО «Равиль Опт Торг» Павел Неведомский.

Электронный портал закупок BI Partners – современный инструмент проведения закупок. Если вы хотите стать партнером компании BI Group, скачивайте приложение BI Group Partners и просматривайте актуальные тендеры онлайн.

BI Partners - это новые возможности для малого и среднего бизнеса, которые позволят стать партнером одной из наиболее крупных компаний Казахстана.

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