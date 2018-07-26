Аким Павлодарской области отчитался перед депутатами

За отчетный период область сохраняет поступательное развитие.

Булат Бакауов выступил перед депутатами областного маслихата с докладом об итогах социально-экономического развития региона и рассказал о планах на будущее, сообщает пресс-служба акима области

В начале своего выступления глава региона отметил, что сегодняшний отчет он делает спустя неделю после рабочего визита Главы государства в наш регион, по итогам которого Нурсултан Назарбаев дал положительную оценку проводимой в области работе.







- Считаю, что эта высокая оценка является результатом нашей с вами совместной работы, - сказал он. - Мы приступили к практической реализации пяти социальных инициатив. За отчетный период область сохраняет поступательное развитие. Все базовые макропоказатели выше прошлогодних. Выполняется поручение Главы государства по обеспечению ежегодного роста экономики. Валовой региональный продукт вырос на 3,3%. В текущем году поставлена задача по увеличению объема валового регионального продукта до 2,5 триллионов тенге. В промышленности за первое полугодие объемы выросли на 4,6%.

Как отметил аким, предприятия области реализуют 21 проект по модернизации. До конца года будет введено еще 6 проектов с инвестициями 96 млрд. тенге и созданием 1087 постоянных рабочих мест. Сегодня на территории СЭЗ успешно работают 2 предприятия алюминиевого кластера. Главой государства была отмечена важность завершения строительства 3-го энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2. Запуск проекта позволит увеличить выработку электроэнергии на 4 млрд. кВт/ч.

В своем выступлении Булат Бакауов сделал акцент о содействии инвесторам. По итогам полугодия в область привлечено почти 160 млрд. тенге инвестиций, из них более 70% являются частными. До конца года планируется привлечь еще порядка 350-ти млрд. тенге инвестиций. В этом году проводится работа по 280 инвестиционным проектам.

Касаясь развития сельского хозяйства, глава региона сообщил, что для развития животноводства планируется ввод 5-ти крупных молочно-товарных ферм, 18 объектов переработки, 3 откормочных площадок на 11 тыс. голов.







- На 4% увеличилось количество действующих субъектов, до 125 тыс. человек – охват занятого населения, - подчеркнул он. - Активному развитию бизнеса способствует прямая поддержка со стороны государства – на эти цели в текущем году направлено почти 2 млрд. тенге. Область является одним из лидеров среди регионов по количеству просубсидированных проектов и выданных грантов. Для создания условий для ведения бизнеса в г. Павлодаре формируется электронная карта с указанием имеющейся инфраструктуры и мощностям, охватывающая 2000 га земельных участков. В следующем году аналогичные электронные карты будут созданы в городах Аксу и Экибастуз.

Как отметил Булат Бакауов, огромным стимулом роста экономики стали инициированные Главой государства государственные программы. На реализацию программы "Нурлы жол" в этом году области выделено 9,6 млрд. тенге, большая часть которых направлена на дороги. Сегодня показатель доли дорог, находящихся в хорошем состоянии, составляет 78%. В этом году на 100% закрывается тема ремонта и благоустройства дворов в трех городах, объявленных на отчетной встрече в 2016 году.

Что же до жилищного строительства, то, как сказал аким, план по вводу жилья на 2018 год составляет 300 тысяч квадратных метров, из них более 81 тысячи уже введено. Темпы строительства жилья выросли в 1,4 раза. По программе "Нурлы жер" построено 252 квартиры. До конца года будет сдано еще 1009 квартир. Сегодня основная застройка жилья идет в микрорайоне "Сарыарка". В следующем году начинается строительство нового микрорайона "Достык".

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