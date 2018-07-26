На Марсе обнаружили подземное озеро с жидкой водой

Согласно данным исследования, способом совершить прорыв в поисках жидкой воды на Марсе стало радиоэхозондирование.

Озеро с жидкой водой на Марсе обнаружено учеными с помощью радара Marsis, установленного на действующей межпланетной станции Европейского космического агентства "Марс-экспресс", сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

Ранее ученые, изучая снимки Марса, сделанные зондом Mars Reconnaissance Orbiter, обнаружили темные полосы шириной от полуметра до пяти метров на некоторых склонах планеты. Ученые предположили, что полосы оставлены потоками воды. Позже марсоход Curiosity обнаружил на поверхности планеты древние высохшие озера, пишет РИА Новости.

Исследования ученых финансировались Итальянским космическим агентством и НАСА. Согласно данным исследования, способом совершить прорыв в поисках жидкой воды на Марсе стало радиоэхозондирование. Таким образом было обнаружено озеро шириной около 20 километров, которое расположено у южного полюса Красной планеты и покрыто толстой ледяной шапкой.

По информации издания, ученые проводили исследования в регионе у южного полюса с 29 мая 2012-го до 27 декабря 2015 года низкочастотным радаром Marsis, задачей которого является поиск жидкой воды и водяного льда на поверхности Марса с помощью излучения электромагнитных волн и изучения отраженного сигнала. Исследователи обнаружили аномально яркую область, которая отражает сигнал лучше, чем соседние. Ее ширина составляет примерно 20 километров.

Как отмечают исследователи, анализы сигналов радара показывают, что характеристики яркого участка совпадают с характеристиками объектов, в которых есть вода. "Мы определяем этот участок как <…> область с жидкой водой на Марсе", — пишут авторы исследования.

Один из ведущих авторов исследования из Университета Болоньи Роберто Оросей полагает, что такое озеро может быть не единственным на поверхности планеты и возможно наличие других водоемов на ее южном полюсе. "Данные показывают вероятность того, что это озеро — не единственная находка. Мы действительно нашли яркие участки в других районах", — приводит слова Оросея издание Popular Mechanics.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!