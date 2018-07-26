Доллар немного подешевел на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 345,63 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 345,63 тенге за доллар (-0,68 тенге), объем торгов – 21,35 млн долларов (-49 650 тыс. USD).
По рублю России сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил 5,5050 тенге за рубль, предложение – 5,5150 тенге за рубль.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,9618 тенге за юань (+0,1090 тенге), объем торгов – 1,1 млн юаней (+550 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 345,7-346,7 тенге, евро - 405,5-407,5 тенге, рос.рубля - 5,5-5,6 тенге.
В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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