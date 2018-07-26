Туристы назвали самый лучший остров в мире

Лучшим островом мира является Ява в Индонезии.

В топ-5 путешественники включили индонезийские острова Ява, Бали и Ломбок, а также Мальдивы и Уаихеке (Новая Зеландия).

В ходе проведённого опроса туристов, которым занималось издание Travel & Leisure, оказалось, что, по их мнению, лучшим островом мира является Ява в Индонезии.

Отмечается, что респонденты были впечатлены водопадами, вулканами и пляжами с белым песком. Кроме того, участники опроса подчеркнули красоту древних храмов на острове и отличный сервис в отелях.

Примечательно, что в топ-3 также вошли ещё острова в Индонезии. На второй строчке рейтинга был Бали, а на третьей — Ломбок.

За ними в списке расположились Мальдивы и Уаихеке (Новая Зеландия).

Также в десятку лучших на планете участники опроса включили острова Палаван (Филиппины), Маврикий (Республика Маврикий), Себу (Филиппины), Парос (Греция) и Тасмания (Австралия).

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