Родившегося раньше срока малыша доставили в Казахстан из Кыргызстана

Мать и новорожденный находятся под наблюдением таразских врачей и их здоровью ничего не угрожает.

Ребенка, родившегося раньше срока на Иссык-Куле, доставили спецтранспортом в Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел РК.

"5 июля у гражданки Казахстана, находившейся на семейном отдыхе на Иссык-Куле начались преждевременные роды. Однако в родильном доме г.Чолпон-Ата отсутствовали условия для выхаживания недоношенных детей, вследствие чего было отказано в неонатологической помощи беременной", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

При активном содействии консула Казахстана в Кыргызстане роженицу экстренно доставили в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) в Бишкеке, где 6 июля врачи благополучно приняли роды.

"После родов мать и ребенок были под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Наблюдались осложнения, ребенок был подключен к специальному аппарату для недоношенных детей. Семимесячный малыш родился весом 1985 грамм, с характерным для недоношенных детей состоянием здоровья", - проинформировал Смадияров.

Тем временем консульским отделом посольства для проведения консультаций была установлена "прямая связь" между Бишкекским НЦОМиД и Жамбылским областным перинатальным центром. По итогам консультаций было принято решение о транспортировке ребенка в Тараз для дальнейшего выхаживания.

"Управлением здравоохранения Акимата Жамбылской области на безвозмездной основе был предоставлен медицинский спецтранспорт (реанимобиль для новорожденных детей) для транспортировки ребенка. Посольством РК с соответствующими службами двух стран был проработан вопрос беспрепятственного пересечения реанимобилем государственной границы через КПП "Кордай - Акжол". 23 июля реанимобиль в сопровождении казахстанского консула пересек государственную границу Казахстана и Кыргызстана и благополучно доставил роженицу и ребенка в Тараз", - сообщил он.

Отмечается, что на сегодняшний день мать и новорожденный находятся под наблюдением таразских врачей и их здоровью ничего не угрожает.

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