Абаев: Полиция не всесильна

Гибель Дениса Тена вскрыла ряд серьезных проблем в части обеспечения правопорядка в стране.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» озвучил своё видение работы полиции в части расследования убийства Дениса Тена и резонанса, который был вызван этой трагедией.

- Спасибо за то, что согласились ответить на наши вопросы. А обсудить мы хотим то, что сегодня волнует практически каждого - обеспечение правопорядка в нашей стране, особенно в свете трагической гибели прославленного фигуриста Дениса Тена. Как министр, отвечающий за коммуникации между властью и обществом, скажите, почему МВД в экстренных случаях всегда запаздывает с официальными заявлениями?

- Для начала хочу сказать, что в ситуации с гибелью Дениса Тена МВД в оперативном порядке предоставляло журналистам самую актуальную информацию. Другое дело, что, порой, на ее проверку уходит какое-то время. Даже в самых экстренных условиях государственный орган не имеет права публиковать факты без их соответствующей верификации. Кроме того, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным. Но опять же повторюсь, информационного вакуума в этот раз не возникло, ничего от общества утаено не было.

- В обществе все явственнее звучат призывы к отставке министра Касымова. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Вы знаете, гибель одного из самых прославленных спортсменов страны, кумира миллионов потрясла наше общество. Более того, она вскрыла ряд серьезных проблем в части обеспечения правопорядка в стране. В этой ситуации всеобщего эмоционального потрясения неудивительно, что реакцией многих граждан стало именно такое требование. Но эмоции никогда не были союзниками эффективных решений, тем более кадровых. Мы должны понимать это. Калмуханбет Касымов - кадровый полицейский, большой профессионал своего дела с огромным опытом работы. Несмотря на всю критику в области обеспечения правопорядка, при нем достигнуты серьезные результаты в части раскрываемости преступлений, снижения криминогенной обстановки. То же самое могу сказать и в отношении руководства ДВД города Алматы. Начальник департамента внутренних дел Алматы Серик Кудебаев лично выезжает на полицейские операции, связанные с задержанием опасных преступников. В случае с убийством Тена Кудебаев также лично принимал участие в операции по поимке преступников. На раскрытие этого дела потребовалось менее суток. Значит, все-таки могут и умеют работать. В СМИ публиковались статьи о низком уровне профессионализма сотрудников полиции, возможно в отдельных случаях так оно и есть. Но ведь есть и сотрудники, которые преданы своему делу, которые жертвуют своими жизнями ради благополучия и спокойствия нашего общества. Почему мы молчим о них? Нельзя грести всех под одну гребенку и говорить о тотальной разрухе. Это далеко не так.

- В СМИ прозвучало мнение, что Алматы из «культурной» столицы превратился в «криминальную»...

- Вы наверняка помните, что с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса предусмотрена регистрация всех сигналов о правонарушениях как преступлений. Но даже при этом уровень преступности в городе снизился на 10%, улучшена раскрываемость. Кроме того, серьезно упали показатели таких тяжких правонарушений, как убийства, разбои, грабежи, угоны автомобилей и других. И мы не должны забывать, что в этот период к Алматы были присоединены дополнительные административно-территориальные единицы, и наблюдалась высокая динамика внутренней миграции. Ведь южная столица остается одним из главных экономических центров притяжения республики. Именно в Алматы один из самых высоких темпов оснащения улиц и районов камерами наружного наблюдения. Конечно, полиция не всесильна, но говорить, что мы живем в преступном хаосе - необъективно.

- Почему К. Касымов лично не выступил перед журналистами на вчерашнем брифинге по делу об убийстве Д.Тена?

- На этот вопрос ответ уже дан, как отметил вице-министр внутренних дел Рашид Жакупов, глава МВД находится в служебной командировке. Тем не менее, на все вопросы в ходе пресс-конференции представители МВД дали развернутые комментарии. От себя могу добавить, что Калмуханбет Касымов владеет информацией о происходящем и держит ситуацию на своем контроле.

- С этической точки зрения считаете ли вы, что МВД должно принести извинения за гибель спортсмена?

- Смерть Дениса Тена - это большая трагедия для Казахстана, думаю, что горечь утраты и моральную ответственность за произошедшее, так или иначе, чувствует каждый из нас. Это очень четко прослеживается по общественной реакции. Мне сложно сказать, насколько справедливо требовать публичных извинений от министерства внутренних дел, но соглашусь с мнением замминистра МВД Рашида Жакупова, что вопрос извинений находится вне юридической плоскости. Как вы знаете, на данный момент проводится служебная проверка работы ДВД Алматы. Уверен, если по итогам проверки будет установлена ответственность правоохранительных органов, то будут приняты необходимые меры. Поэтому давайте дождемся ее результатов.

- Поддерживаете ли вы разрешение казахстанцам ношение травматического и короткоствольного оружия?

- Для начала хочу отметить, что для легализации таких вещей необходима высокая культура ношения оружия. Тем более нет гарантии, что свободное ношение оружия приведет к снижению уровня преступности. Во многих странах, особенно в Соединенных Штатах немало копий сломано вокруг этого вопроса. Вспомните один из самых трагичных случаев в Лас-Вегасе в прошлом году, когда в результате массового расстрела 59 человек погибло и более 500 было ранено. Все-таки здесь во главу угла нужно ставить вопрос готовности общества к таким вещам. Ну и говоря в целом, к сожалению, мы никогда не застрахованы от самых негативных сценариев. Вот несколько дней назад в Торонто на одной из оживленных улиц города преступник, страдавший душевной болезнью, расстрелял прохожих. Погибли двое, более десятка получили ранения. Все, что остается делать в таких случаях, извлечь правильные уроки и системно решать проблемные вопросы.

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