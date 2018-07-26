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В Костанайской области аким лишился должности

В акимате подтвердили информацию.

Фото : PlainNews.ru26 июля 2018, 11:53

Аким Мендыкаринского района освободил от должности главу Михайловского сельского округа Адильбека Какимбекова, передает zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

Информацию подтвердили в районном акимате. Ранее рекомендацию уволить сельского акима выдал Совет по этике.

Первыми с просьбой отстранить сельского главу от занимаемой должности выступили жители села Архиповка, входящего в округ. Предложение у сельчан появилось из-за земельного скандала, который разгорелся в поселке в середине мая.


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