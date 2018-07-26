Госсекретарь США пригласил Кайрата Абдрахманова на министерскую конференцию

Министр встретился с руководством ведущих американских компаний и корпораций, которых ознакомил с новыми благоприятными условиями для ведения бизнеса в Казахстане.

По приглашению Государственного секретаря США Майкла Помпео министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов находится в Вашингтоне для участия в первой министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Накануне Конференции, 25 июля, Кайрат Абдрахманов провел ряд встреч с руководством Госдепартамента США, включая первого заместителя Государственного секретаря Джона Салливана и посла по вопросам религиозных свобод Сэма Браунбэка, который в качестве Сенатора Конгресса США во второй половине 1990-х годов выступил с инициативой развития сотрудничества в формате Стратегии Шелкового пути.

Дипломаты отметили высокую динамику развития казахстанско-американских отношений, а также ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в январе 2018 года. Особое внимание стороны уделили расширению политического и торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и США.

В этот же день министр Абдрахманов встретился с руководством ведущих американских компаний и корпораций, которых ознакомил с новыми благоприятными условиями для ведения бизнеса в Казахстане. Было подчеркнуто, что благодаря успешной реализации договоренностей на высшем уровне между Президентами Казахстана и США наблюдается рост деловой активности, а также приток американских инвестиций в казахстанскую экономику.

Министр обратил внимание на то, что с учетом проводимой Главой государства политики диверсификации национальной экономики Казахстан заинтересован в масштабном привлечении американского опыта и капитала для реализации крупных высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере перерабатывающей и обрабатывающей промышленности, развития транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, коммуникаций и IT-технологий. Эти и многие другие проекты будут прорабатываться в ходе предстоящих визитов официальных лиц Казахстана в США и американских торговых миссий в Казахстан.

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