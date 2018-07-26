Что нового внесено в законодательство о банковском обслуживании

В статье вкратце рассмотрены изменения.

2 июля 2018 года принят закон, которым внесены изменения в целый ряд законодательных актов Республики Казахстан. Среди прочего, изменения коснулись Гражданского кодекса в части договоров банковского обслуживания.

Вкратце рассмотрим наиболее значимые из них.

1. Закон предусматривает возможность открытия в казахстанских банках еще одного вида вкладов - сберегательного (в дополнение к срочным, условным вкладам и вкладам до востребования).

Сберегательный вклад очень схож со срочным вкладом. Оба вида вкладов вносятся на определенный срок; вкладчики вправе досрочно потребовать их возврата, но в таком случае вознаграждение вкладчикам будет выплачиваться по ставке вклада до востребования.

Различие состоит, во-первых, в сроках, в течение которого банки обязаны возвратить вклады (по срочным вкладам этот срок составляет семь календарных дней, а по сберегательным - тридцать); во-вторых, в объеме возврата (срочный может быть истребован вкладчиком как полностью, так и частично, в то время как сберегательный - только полностью).

Надо заметить, что сберегательный вклад изначально задумывался как безотзывный, то есть вклад, который нельзя было бы истребовать досрочно. Банки настаивали на том, что такие виды депозитов способствовали бы формированию прогнозируемой и стабильной базы фондирования. Действующее же законодательство устанавливает абсолютное право вкладчика на досрочное изъятие вклада, что, по справедливому мнению банков, затрудняет эффективное управление ликвидностью. Однако в ходе обсуждений законопроекта от безотзывности депозитов решено было отказаться.

2. Установлен верхний предел размера вознаграждения по вкладам до востребования. Если ранее закон не устанавливал потолок для таких ставок, относя все на усмотрение сторон, то теперь верхний предел ставки не может превышать 0,1% годовых.

3. Что касается ставок вознаграждения по срочным и сберегательным депозитам, то они могут быть фиксированными или плавающими. Фиксированная ставка не может быть снижена в течение срока действия договора, а плавающая может меняться в соответствии с условиями договора вклада (Нацбанку еще предстоит установить правила действия плавающих ставок).

4. С 1 января 2019 года за пользование деньгами на текущем банковском счете вознаграждение выплачиваться не будет.

Действующая же пока редакция статьи 751 ГК обязывает банки оплачивать вознаграждение клиентам за пользование деньгами, в том числе на текущих счетах.

Очевидно, новшество призвано стимулировать клиентов хранить деньги не на текущих, а на сберегательных счетах (вкладах), поскольку последние рассматриваются как более устойчивый источник фондирования банков. В свою очередь, это будет также способствовать более четкому разграничению функций текущих и сберегательных счетов: классический подход предполагает, что текущие счета предназначены для осуществления расчетов, а сберегательные - для хранения денег в банке и получения вознаграждения за это.

5. Кроме того, с 1 января 2019 года вводится норма, согласно которой выдача банковских вкладов может быть приостановлена в случае отнесения банка к категории неплатежеспособных или лишения банка лицензии.

Очевидно, что государство таким образом попытается предотвратить массовое изъятие депозитов из тех банков, которые окажутся близки к банкротству.

6. И еще об одном изменении, но уже в Закон РК “Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан”. Установлен верхний предел гарантирования возврата сберегательных вкладов в национальной валюте; он равен теперь пятнадцати миллионам тенге. Для прочих видов вкладов верхняя планка осталась на прежнем уровне - десять миллионов в нацвалюте и пять миллионов - в иностранной. Если же у вкладчика несколько депозитов в одном банке, но разные по видам и валютам, то совокупный размер гарантирования составляет уже не более пятнадцати миллионов тенге (до этого совокупный объем гарантирования не мог превышать десяти миллионов тенге).

Как видно, предельный размер гарантирования сберегательных вкладов выше, чем по другим видам вкладов. Сделано это в целях стимулирования населения вкладывать деньги именно в виде сберегательных депозитов.

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