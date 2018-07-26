О реализации программы по разработке генпланов застройки отчитались в Алматы

На реализацию программы было выделено 1932,7 млн тенге.

О том, как реализовывалась программа 002 «Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов» Алматы в 2017 году, рассказал заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства города Алмасхан Ахметжанов, передает Zakon.kz.

По его словам, на реализацию программы было выделено 1932,7 млн тенге на следующие работы:

- мониторинг плана-регламента застройки функциональных зон территории города Алматы;

- формирование и ведение информационной базы данных градостроительной деятельности;

- ведение дежурного плана инженерных сетей города Алматы;

- выдача справки по определению адреса объекта недвижимости;

- корректировка проектов детальной планировки;

- идентификация объектов недвижимости в дежурном адресном плане АИС ГГК;

- разработка проекта преобразования жилищно-гражданских объектов по улицам Жибек жолы, Гоголя, Панфилова, Кабанбай батыра и площади Астана.

- создание 3D автоматизированной геоинформационной системы города Алматы;

- паспортизация объектов недвижимости города Алматы в целях их обследования на сейсмостойкость;

- систематизация адресных данных на присоединенных территориях к городу Алматы в 2014 году;

- корректировка существующего положения улично-дорожной сети в пределах красных линий с разработкой фасада существующих зданий с малыми архитектурными формами;

- оказание консультационных услуг по оказанию консалтинговых услуг по внедрению рекомендаций в архитектурную, градостроительную деятельность по улучшению общественных пространств.

Исполнение бюджета в 2017 году составило 2 205 991,1 тыс. тенге при плане 2 208 492,0 тыс. тенге, или 99,9%

Он отметил, что в рамках реализации положений генерального плана города и плана градостроительных регламентов готовятся и выдаются архитектурно-планировочные задания на проектирование объектов различного назначения и согласования по проектным материалам на соответствие их положениям Генплана города, плану градостроительных регламентов, требованиям архитектурно – планировочных заданий.

По поступившим заявлениям были подготовлены и выданы – 2568 АПЗ, согласно предоставленных на согласование эскизных проектов было рассмотрено и согласовано – 964 проекта.

Также было рассмотрено – 1 697 проектов внешних инженерных сетей. Зарегистрированы исполнительные съемки инженерных сетей – 427.

Рассмотрено 2 174 заявления на выдачу технических условий и через ЦОНы для АПЗ.



А.Ахметжанов также рассказал, что управлением готовятся заключения по запросам земельных отношений. Общий документооборот за 2017 год составил 49 010 документов, из которого юридических обращений – 10 569, граждан – 8 357.

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