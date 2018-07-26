На три года осужден житель Тараза за разжигание религиозной розни

Задержанный признался, что распространял запрещенные религиозные материалы через различные мессенджеры и соцсети.

Жителя Тараза осудили за разжигание религиозной розни, передает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

"В поле зрения сотрудников Управления по противодействию экстремизму ДВД Жамбылской области попал 28-летний житель Тараза, в отношении которого было начато досудебное расследование и предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни, путем распространения по интернет-ресурсам материалов религиозного характера", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что во время обыска в доме, где проживал молодой человек обнаружены 27 DVD-дисков религиозного характера различных авторов.

"Тетради с рукописями на арабском языке, журналы, брошюры, книги, а также сотовый телефон марки Vega Irone-2 с программами социальных сетей, которыми активно пользовался подсудимый", - сообщили в ДВД Жамбылской области.

Во время следствия задержанный признался, что распространял запрещенные религиозные материалы через различные мессенджеры и соцсети.

"После выяснения всех обстоятельств дела, мужчина приговором суда №2 Тараза осужден к трем годам ограничения свободы", - подытожили в пресс-службе ДВД Жамбылской области.

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