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Бывшая жена Владимира Кузьмина уверена, что Алла Пугачева увела его с помощью черной магии

Ответить отворотом на чары Примадонны тогда Артемьева не могла из-за отсутствия денег.

Фото : Woman.ru26 июля 2018, 14:26

Многие женщины даже спустя много лет пытаются понять, почему муж ушел из семьи. На днях своей историей поделилась первая жена Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева.

Первой супругой 63-летнего Владимира Кузьмина была поэтесса Татьяна Артемьева, которая в том браке родила троих детей, — Елизавету, Степана и Софью. Женщина написала много стихов для песен музыканта. Спустя несколько лет совместной жизни Владимир решил уйти от Татьяны и почти сразу же начал встречаться с Аллой Пугачевой.

На днях в интервью порталу VistaNews Артемьева поведала свою версию того, почему муж оставил ее одну с тремя детьми. Поэтесса полагает, что Пугачева приворожила Кузьмина с помощью черной магии.

«У меня есть свидетели, которые видели, как Пугачева призналась на своем дне рождении, что продала душу дьяволу за вечную молодость», — рассказала многодетная мама.

Ответить отворотом на чары Примадонны тогда Артемьева не могла из-за отсутствия денег.

Напомним, что Степан и Елизавета трагически погибли. Степан разбился насмерть, выпав из окна, когда пытался спастись из охваченной пожаром квартиры, а Елизавету убил ее возлюбленный. Несколько лет назад Татьяна в одном из интервью также обмолвилась о том, что эти беды приключились с их семьей из-за ворожбы Примадонны.

Источник: © Woman.ru


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