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В Актобе работал нелегальный завод по переработке нефти

Все причастные лица к нелегальному заводу по переработке нефти и нефтепродуктов задержаны.

Фото : п/служба26 июля 2018, 14:41

В Актобе во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы экономических расследований ДГД совместно с транспортной прокуратурой и подразделением специального назначения «Беркут» пресекли деятельность нелегального завода по переработке нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

«По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с месторождений в Актюбинской области осуществлялся незаконный вывоз по поддельным документам нефтепродуктов, с последующей доставкой на нелегальный завод. Изъято свыше 150 тонн нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Как отмечается, все причастные лица к нелегальному заводу по переработке нефти и нефтепродуктов задержаны.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.


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