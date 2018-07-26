В Актобе работал нелегальный завод по переработке нефти
Все причастные лица к нелегальному заводу по переработке нефти и нефтепродуктов задержаны.
Фото : п/служба26 июля 2018, 14:41
В Актобе во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники службы экономических расследований ДГД совместно с транспортной прокуратурой и подразделением специального назначения «Беркут» пресекли деятельность нелегального завода по переработке нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.
«По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с месторождений в Актюбинской области осуществлялся незаконный вывоз по поддельным документам нефтепродуктов, с последующей доставкой на нелегальный завод. Изъято свыше 150 тонн нефтепродуктов», - говорится в сообщении.
Как отмечается, все причастные лица к нелегальному заводу по переработке нефти и нефтепродуктов задержаны.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929975-e4e3df79744a29a782a70b110b262d67
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...