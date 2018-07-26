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Сколько дней казахстанцы отдохнут в последний месяц лета

Казахстанцев с пятидневной рабочей неделей ожидает 10 дней отдыха.

Фото : timeskz.kz26 июля 2018, 14:57

В августе казахстанцы отметят сразу два праздника - Курбан айт и День Конституции, передает Zakon.kz.

Так, первый день мусульманского праздника Курбан айт выпадает на 21 августа, а День Конституции Казахстана отмечается 30 августа.

Казахстанцев с пятидневной рабочей неделей ожидает 10 дней отдыха.

Согласно постановлению правительства, суббота, 25 августа, будет рабочей, выходной переносится на 31 августа.

В итоге выходными днями в последнем месяце лета станут 4, 5, 11, 12, 18, 19, 21, 26, 30 и 31 августа.


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