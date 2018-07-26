В Академии госуправления обсудили вопросы повышения эффективности деятельности

Для участников семинара были проведены обучающие тренинги по тематическим темам.

В Астане 25-26 июля 2018 года в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан проведен семинар-совещание по эффективности деятельности государственных органов и внедрению факторно-балльной шкалы оплаты труда государственных служащих.

В мероприятии приняли участие представители Администрации президента, канцелярии премьер-министра, Центральной избирательной комиссии, Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции, центральных государственных и местных исполнительных органов, а также представители территориальных избирательных комиссий.

На открытии семинара-совещания выступил заместитель руководителя администрации президента Уразалин О.С. Также, с докладом о цифровизации экономики Казахстана выступил заместитель премьер-министра Жумагалиев А.К., об изменениях в избирательном законодательстве – председатель ЦИК Имашев Б.М., о внедрении в госорганах оплаты труда госслужащих на основе факторно-бальной шкалы – заместитель председателя Агентсва по делам госслужбы и противодействию коррупции Шаимова А.А., о некоторых вопросах повышения эффективности деятельности госорганов в рамках системы госпланирования и оценки эффективности – первый вице-министр национальной экономики Даленов Р.Е.

В соответствии с программой семинар-совещания состоялись отдельные сессии по каждой из вышеуказанных тем, где участники обсудили актуальные вопросы госуправления и дальнейшие перспективы развития.

По завершении сессий для участников семинара были проведены обучающие тренинги по тематическим темам. Двухдневный семинар продолжился сессией на тему: «Цифровизация деятельности государственных органов, планирование и управление ИТ-проектами».

Сессию открыл министр информации и коммуникаций РК Абаев Д.А. В ходе выступлений было рассказано о ходе реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», концепции smart city, внедрении и управлении проектами, принципах планирования ИТ-архитектуры МИО, внедрении ГЧП проектов и сервисной модели информатизации в сфере ИКТ.

По окончанию выступлений участники обсудили вопросы касательно затронутых тем.

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