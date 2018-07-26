В Казахстане созданы новые территориальные избиркомы

Также были приняты соответствующие постановления по вопросам внесения изменений и дополнений в Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов.

Соответствующе постановление было принято 26 июля 2018 года на заседании членов Центральной избирательной комиссии РК под председательством Берика Имашева, передает Zakon.kz со ссылкой на ЦИК РК.

Как поясняется, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и указами Президента РК «Об изменении границ города Астаны», «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области», «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области» ЦИК принято постановление о образовании в Алматинской области Кегенской районной территориальной избирательной комиссии, Туркестанской области – Жетысайской и Келесской районной территориальной избирательной комиссии, а также в Астане – территориальной избирательной комиссии района Байқоңыр.

Также были приняты соответствующие постановления по вопросам внесения изменений и дополнений в Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в административно-территориальных единицах в соответствии с численностью населения, внесения изменений и дополнений в образцы печатей территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий и признания утратившими силу некоторых постановлений ЦИК РК.

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