Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане созданы новые территориальные избиркомы

Также были приняты соответствующие постановления по вопросам внесения изменений и дополнений в Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов.

Фото : today.kz26 июля 2018, 15:15

Соответствующе постановление было принято 26 июля 2018 года на заседании членов Центральной избирательной комиссии РК под председательством Берика Имашева, передает Zakon.kz со ссылкой на ЦИК РК.

Как поясняется, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и указами Президента РК «Об изменении границ города Астаны», «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области», «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области» ЦИК принято постановление о образовании в Алматинской области Кегенской районной территориальной избирательной комиссии, Туркестанской области – Жетысайской и Келесской районной территориальной избирательной комиссии, а также в Астане – территориальной избирательной комиссии района Байқоңыр.

Также были приняты соответствующие постановления по вопросам внесения изменений и дополнений в Правила определения количества избираемых депутатов маслихатов в административно-территориальных единицах в соответствии с численностью населения, внесения изменений и дополнений в образцы печатей территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий и признания утратившими силу некоторых постановлений ЦИК РК.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты