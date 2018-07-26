Медиация позволила обрести родственные отношения

Стороны проявили мудрость, придя к соглашению об открытии депозита на имя ребенка с перечислением денежной суммы и восстановлением родственных отношений.

Жизнь непредсказуема: люди, конечно, не предполагали ситуацию, которую пришлось им пережить, но обрести и сохранить родственные отношения они смогли благодаря заключению медиативного соглашения.

Родился ребенок – событие для любого человека радостное. И хотя у новоявленного папы уже была семья, пусть и бездетная, и сына ему родила не жена, он поступил по-мужски: признал ребенка, дал ему свою фамилию и отчество. В период своей болезни мужчина признался супруге в неверности и рождении сына. Во избежание склок он оформил завещание, подарил все имущество жене и… умер.

Узнав о его смерти, мать ребенка оспорила в суде сделку дарения имущества и завещание.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, это решение истец обжаловала в областном суде.

В Костанайском областном суде судья, рассматривая дело, попыталась примирить стороны. В результате - найден баланс законности и справедливости, а самое главное, восстановлены отношения несовершеннолетнего ребенка с родными его отца, ведь это очень важно для его дальнейшей жизни. Стороны проявили мудрость, придя к соглашению об открытии депозита на имя ребенка с перечислением денежной суммы и восстановлением родственных отношений.

Суд утвердил соглашение об урегулировании спора в порядке медиации.

Производство по делу прекращено с возвратом истице пошлины.

Такой исход, несомненно, явился по душе сторонам. Об этом поблагодарила gредседателя Верховного Суда Жакипа Асанова в своем письме истец – Наталья Шефер за то, что сегодня суды нацелены достигнуть "в первую очередь мир между людьми". Женщина отметила человечность и сострадание, проявленные судьей областного суда Нагайшой Нурлумбаевой в ходе рассмотрения дела.

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