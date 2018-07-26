Названа самая дорогая женщина в Instagram

Пост в ее аккаунте стоит миллион долларов.

Ай да, Кайли, ай да сестра. Взяла и обошла саму Ким Кардашьян как самая высокооплачиваемая звезда инстаграма. Кайли Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Об этом сообщает Hopper HQ. Цена одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. При этом, Ким оказалось только на четвертом месте (720 тысяч долларов за один пост), а на третьем футболист Криштиан Роналду (750 тысяч долларов). В спину Кайли дышит Селена Гомес, стоимость поста в инстаграме которой равняется 800 тысяч долларов.

Кстати, на днях Forbes опубликовал обложку своего августовского номера, где запечатлена основатель косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер. Издание объявило, что 21-летняя девушка самостоятельно заработала 900 миллионов долларов и скоро станет самой молодой миллиардершей в мире.



А вы говорите, Zara! Губные помады и крема от знаменитости приносят гораздо больше дохода.

Кроме того, если раньше Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не афишировали свои отношения, то сейчас парочка стала самой обсуждаемой в СМИ. Возросшей популярности поспособствовали их совместные съемки и появления на светских мероприятиях. Пара не раз признавалась, что они стараются поддерживать друг друга, а общий ребенок их объединяет.



После того как звезды стали молодыми родителями, Трэвис все чаще начал навещать Кайли и делиться милыми совместными фотографиями. Они даже успели сняться вместе для обложки GQ и дали личное интервью.

Источник kp.ru

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