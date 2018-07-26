Прокуроры обвиняют в бездействии начальника ДВД ЗКО

Полиция не отреагировала на звонок убитой.

В ходе суда по делу об убийстве 28-летней Акерке Козыкешевой государственный обвинитель Ержан Курмангалиев ходатайствовал о вынесении частного постановления в адрес главы областного ДВД за бездействие его сотрудников, передает zakon.kz со ссылкой на "Уральская неделя".

"Уважаемый суд, я заявляю ходатайство о вынесении частного постановления в адрес руководителя ДВД области генерала Аблазимова за бездействие сотрудников местной полицейской службы", - заявил в ходе судебного заседания прокурор Ержан Курмангалиев.

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Ходатайство основано на материалах дела. Как стало известно, на кануне смерти, 7 апреля, Акерке Козекешева позвонила в полицию и сообщила, что её преследует Асылбек Умаров. Однако сотрудники полиции не отреагировали на звонок Акерке Козыкешевой и не приехали ей на помощь.

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