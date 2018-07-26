Премьер-министр РК посетил Карачаганак

Глава правительства ознакомился с ходом реализации Карачаганакского проекта и обсудили с руководством КПО вопросы, связанные с участием компании в развитии социально-экономической сферы региона.

Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев сегодня в рамках рабочего визита в Западно - Казахстанскую область посетил Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение и ознакомился с производственной деятельностью компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО).

Главу правительства РК в поездке сопровождал Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.

Во время визита высокопоставленные гости ознакомились с ходом реализации Карачаганакского проекта и обсудили с руководством КПО вопросы, связанные с участием компании в развитии социально-экономической сферы региона.

В ходе своей презентации генеральный директор КПО Эдвин Блом отметил, что тесное сотрудничество КПО с акиматом Западно-Казахстанской области и полномочным органом Республики Казахстан обеспечивает соответствие производственных планов компании государственным задачам долгосрочного устойчивого развития.

"КПО стабильно демонстрирует хорошие показатели добычи, уделяя при этом особое внимание вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Поддержка местных товаропроизводителей также является одним из наших основных приоритетов. К настоящему моменту акционерами консорциума инвестировано свыше $23 млрд. в освоение Карачаганакского месторождения. При этом сумма прямых выплат в бюджет РК превысила $16 млрд", - отметил он.

По его словам, в ходе разработки месторождения используются самые передовые технологии, что позволяет сочетать умелое недропользование с получением максимальной экономической отдачи для Республики Казахстан и партнёров по проекту.

"В этом году мы планируем ряд новых проектов с целью продления текущего уровня добычи. В стадии завершения этапа выбора концепции находится и проект расширения Карачаганакского месторождения. Мы намерены выполнить все эти непростые задачи с соблюдением самых жёстких требований техники безопасности, в намеченные сроки и в рамках утверждённого бюджета. При этом, местные товары и услуги будут задействованы в максимально возможных объёмах", - добавил он.

Как подчеркнул Эдвин Блом, за два прошедших десятилетия у КПО сложились прочные партнерские отношения со многими казахстанскими предприятиями.

"Широкое привлечение казахстанских товаров и услуг является приоритетным с точки зрения эффективности работы КПО. Это положительно сказывается на развитии региональной и республиканской экономики", - отметил он.

Как известно, КПО – одно из первых предприятий в Республике, успешно внедрившее программу развития казахстанского содержания, которая позволила задействовать в освоении Карачаганака более 4400 казахстанских предприятий, в целом получивших заказов от КПО на сумму более $6,7 млрд.

Как было также отмечено на встрече, за прошедшие два десятилетия на средства КПО в Западно-Казахстанской области было построено большое количество новых школ, больниц, спортивных и культурных объектов; отремонтированы множество километров улиц и автодорог. Общий объем инвестиций в развитие социальной инфраструктуры региона превысил $350 млн.

В ходе последующей экскурсии высокие гости также ознакомились с работой месторождения и посетили производственные объекты компании.

По окончанию визита премьер-министр дал высокую оценку работе КПО и пожелал всем сотрудникам компании дальнейших успехов в освоении Карачаганакского месторождения.

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