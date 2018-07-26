В соцсетях появилась группа по должникам
Группа создана с целью возврата долгов и обнародования имен людей, занявших деньги и не желающих соблюдать договоренности.
Фото : Facebook26 июля 2018, 16:16
Алматинские юристы создали в Facebook группу «Народный реестр должников». Об этом сообщил Жангельды Сулейманов, передает Zakon.kz.
Группа создана с целью возврата долгов и обнародования имен людей, занявших деньги и не желающих соблюдать договоренности.
Как сообщается, размещенная в группе информация будет содержать имя кредитора, должника, сумму долга, а также основание возникновения долга: ( договор займа, расписка, иные договора ГПХ и.т.д.).
Информацию о должниках также смогут размещать юридические лица.
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