В суде объяснили, почему Кайрат Жамалиев вышел на свободу, отделавшись штрафом

Заключенный имел положительную характеристику УИС, имел четыре поощрения, вторую положительную степень поведения, активно участвовал в культурно-массовых мероприятиях.

Пресс-секретарь Акмолинского областного суда Куляш Домалакова полностью объяснила решение заменить Кайрату Жамалиеву часть неотбытого срока штрафом, передает Zakon.kz.

По ее словам, кассационная инстанция в мае 2017 года пересмотрела уголовное дело в отношении Жамалиева и ряда других лиц. Соответственно приговор суда в отношении Жамалиева был изменен.

"Учитывая результаты экспертизы, действия подсудимых переквалифицированы - вымогательство в особо крупном размере заменено на вымогательство в крупном размере. Наказание снижено с 13 до 7 лет лишения свободы. Ходатайство Жамалиева о замене неотбытой части наказания на штраф (в соответствии со ст.480 УПК) рассмотрено по месту отбывания наказания. Осужденный с 5 января 2018 года находился в Учреждении ЕЦ-16624 Кокшетау. Следовательно, его ходатайство подлежало рассмотрению в Кокшетауском городском суде. Суд рассмотрел ходатайство Жамалиева согласно ст.73 УК РК. Данная статья позволяет осужденному за тяжкие преступления заменить оставшуюся неотбытую часть наказания более мягким ее видом в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, и отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания", - рассказала Домалакова на своей странице в Facebook.

Как пояснила пресс-секретарь, замена может быть осуществлена после фактического отбытия осужденным одной трети срока наказания. При замене неотбытой части наказания суд может избрать штраф из расчета один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы.

Также суд учел, что Жамалиев отбыл более одной трети назначенного судом срока наказания. В учреждении УИС он характеризовался положительно, имел четыре поощрения, вторую положительную степень поведения, активно участвовал в культурно-массовых мероприятиях учреждения, состоял в добровольной организации осужденных – секции досуга и самовоспитания, злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания не допускал. Принято во внимание наличие на иждивении пятерых несовершеннолетних детей и возмещение ущерба потерпевшему в полном объеме.

"Суд учел просьбы потерпевшего о смягчении меры наказания осужденному, а также позиции прокурора и представителя администрации учреждения УИС – об удовлетворении ходатайства.

В целом, если обратиться к статистике, то сегодня суды достаточно активно применяют замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания. Так, за 6 месяцев 2018 года в суды республики по статье 73 УК всего поступило 4 525 материалов (за 6 мес. 2017 года - 8 231). Из них рассмотрено – 3 856 (7 218). Удовлетворено 2 223 или 58% (в 2017 - 3 700 или 51%)", - добавила она.

В августе 2015 года Кайрата Жамалиева суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и конфисковал имущество. Он был признан виновным по трем статьям: ст. 194 (вымогательство), ст. 126 (незаконное лишение свободы), ст.121 (насильственные действия сексуального характера).

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