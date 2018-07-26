Жамишев: ставки по кредитам в Казахстане снизятся в течение двух-трех лет

Стоимость денег будет на рынке снижаться, а вместе со снижением стоимости денег на внутреннем рынке будет отпадать необходимость в фондировании из бюджета - Жамишев.

При сохранении макроэкономической стабильности стоимость привлечения ликвидности в Казахстане снизится до оптимального уровня в течение ближайших двух-трех лет. Это позволит "Банку Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") увеличивать долю фондирования на рыночных условиях, сокращая привлечение бюджетных средств, сказал председатель правления БРК Болат Жамишев в интервью газете "Курсив".

"Ситуация в Казахстане после коллапса с ликвидностью сейчас выправляется, но стоимость еще на рынке достаточно высока по длинным деньгам. И поэтому мы [БРК] размещались на внешнем рынке. А так в тенге, конечно, мы ориентируемся на внутренний рынок при заимствовании. И полагаем, что стоимость денег будет на рынке снижаться, а вместе со снижением стоимости денег на внутреннем рынке будет отпадать необходимость в фондировании из бюджета", - отметил финансист.

Г-н Жамишев ожидает, что "стоимость [денег] до оптимальной будет понижаться, наверное, еще в течение двух-трех лет, причем в том случае, если в течение этих двух-трех лет будет обеспечена еще и макроэкономическая стабильность нашей экономики: не будет никаких внешних шоков, которые потребуют какой-либо корректировки по курсу, что опять-таки отразится на стоимости денег в экономике".

Глава БРК обратил внимание на то, что недавний выход банка на внешние рынки с дебютным выпуском тенговых еврооблигаций (в общей сумме 200 млрд тенге) "был обусловлен тем, что ситуация складывалась таким образом, что на внешнем рынке мы могли занять дешевле, чем на внутреннем". "Еще раз скажу: у нас нет проблем с привлечением денег с внутреннего рынка, вопрос только в их цене, а цена сегодня на рынке денег достаточно высокая для финансирования больших инвестиционных проектов. Предельная ставка, при которой они окупаются, это 10-11%, а мы сегодня с рынка 15-летние деньги по такой ставке можем только сами привлечь, но, учитывая маржу за риск, понятно, что это уже будет дороже обходиться предприятиям", - сказал банкир.

Г-н Жамишев напомнил, что за счет бюджетных денег БРК участвует в реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 года (ГПИИР). "И эти деньги идут туда не потому, что БРК не может их привлечь с рынка. Просто сегодня на рынке деньги достаточно дорогие для реализации долгосрочных больших инвестиционных проектов, и правительство выделяет бюджетные деньги для того, чтобы, частично фондируя наши операции, удешевлять займы", - пояснил глава банка.

К 75 млрд тенге, которые ранее были выделены банку из Национального фонда, 150 млрд тенге БРК должен был привлечь с рынка и суммарно на 225 млрд тенге профинансировать инвестпроекты в рамках этой программы. С этим БРК справился. Дополнительно 167 млрд в виде займа банку выделено из Республиканского бюджета на 2016-2018 годы. "Такую же сумму мы должны будем привлечь с рынка и реализовать инвестпроекты в обрабатывающем секторе", - резюмировал г-н Жамишев.

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