На 2 млрд тенге причинен ущерб окружающей среде в Туркестанской области

В ходе проверки выявлено 28 несанкционированных свалок.

В Туркестанской области прокуратура проверила соблюдение законности при организации и осуществлении деятельности по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

«По итогам проверки нарушения выявлены на всех стадиях, начиная от сбора и вывоза мусора, заканчивая захоронением отходов, - говорится в сообщении. - В ходе проверки выявлено 28 несанкционированных свалок. Только на территории города Шымкент установлена несанкционированная свалка, где объем мусора составил более 50 тыс. тонн. Окружающей среде нанесен ущерб на сумму 2 млрд тенге».

Также выяснилось, что местный исполнительный орган одного из районов не утвердил тарифы на сбор, вывоз и утилизацию.

Выявлен факт деятельности мусороперерабатывающего завода, при отсутствии разрешительных документов, который по требованию прокурора приостановлен.

Практически на всех объектах по сбору твердо-бытовых отходов не соблюдаются экологические и санитарные нормы, более того неэффективно расходуются бюджетные средства.

Принятыми мерами 53 лица привлечены к различным видам от¬ветственности, наложено административных штрафов на сумму более 3 млн тенге,

По итогам проверки, прокуратурой области в адрес акима области внесено представление, уполномоченным органам даны конкретные поручения по улучшению ситуации.

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