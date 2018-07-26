Визит премьер-министра в ЗКО продолжается

В ходе рабочей поездки в ЗКО Бакытжан Сагинтаев посетил ряд объектов промышленной и социальной инфраструктуры.

В настоящее время премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев проводит совещание с активом и представителями бизнеса ЗКО, передает "Жайық Пресс".

На совещании обсуждаются вопросы проектного управления, итоги работы за 6 месяцев текущего года и рассматриваются планы по дальнейшему решению задач, данных в Посланиях Президента "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции", "Пять социальных инициатив".

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, в ходе рабочей поездки в ЗКО Бакытжан Сагинтаев посетил ряд объектов промышленной и социальной инфраструктуры.

В частности, глава кабмина осмотрел ход строительства автодороги "Уральск – Таскала – граница РФ Озинки" и "Казталовка – Жанибек – Бокейорда". Данные направления развивают сообщения районных центров с областным центром. Здесь же премьер-министр обсудил ход реализации госпрограммы "Нұрлы Жол" с представителями Казталовского, Жанибекского и Бокейординского районов.

Далее премьер-министр направился в поселок Зачаганск для инспектирования хода строительства жилых домов по программе "Нұрлы жер" и ознакомления с реализацией программы "7-20-25".

В специализированном Центре обслуживания населения Бакытжан Сагинтаев наглядно ознакомился с процессом автоматизации предоставляемых госуслуг и реализацией региональных проектов госпрограммы "Цифровой Казахстан".

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