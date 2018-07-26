Буйного россиянина оштрафовали за поведение в самолете

Его оштрафовали на 31 265 тенге.

Транспортные полицейские привлекли к ответственности гражданина РФ сразу по 3 статьям КоАП РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.

"В дежурную часть Линейного отдела внутренних дел в аэропорту г. Алматы поступило сообщение о том, что на борту воздушного судно авиакомпании "Эйр Астана" сообщением "Алматы-Уральск" находится буйный пассажир. В ходе проверки транспортными полицейскими установлен 26-летний гражданин Российской Федерации. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, на замечание бортпроводников не реагировал, выражался нецензурной бранью, тем самым мешал спокойствию пассажиров", - говорится в сообщении ДВД.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у правонарушителя было алкогольное опьянение легкой степени.

В отношении пассажира были составлены сразу три административных протокола по мелкому хулиганству, появлению в общественных местах в состоянии опьянения, нарушению правил поведения на воздушном судне. Его привлекли к административному штрафу в размере 5 МРП, 5 МРП и 3 МРП (31 265 тг).

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