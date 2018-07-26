Маньяк случайно умер при онанизме в тюрьме

Отбывающий пожизненное заключение в немецкой колонии 62-летний Эгидиус Шиффер погиб в своей камере. К этому привели его сексуальные эксперименты.

Преступник, оказавшийся за решеткой за убийство пяти женщин, троих из которых он изнасиловал, решил заняться мастурбацией. При этом он вытащил из настольной лампы кабель и намотал его на соски и пенис, а другой конец включил в розетку, пишет ДНИ.РУ.

Эксперимент оказался для него последним. В ходе мастурбации маньяк случайно погиб от удара током, сообщает Mirror. Шиффера обнаружили мертвым на кровати с проводом, который был подключен к розетке.

Медики установили, что заключенный скончался от сердечной недостаточности. Следователи, изучившие место смерти мужчины, пришли к выводу, что он погиб в результате несчастного случая.

Эгидиус Шиффер сел в тюрьму за убийства женщин, которые путешествовали автостопом. Преступления он совершил между 1983 и 1990 годами.

При этом маньяк был женат. В 1997 году супруги развелись. После этого он женился в третий раз. Поймать преступника удалось лишь спустя 18 лет после его последнего преступления.

Во время допросов он признавался, что является садомазохистом. Маньяк говорил, что мысли о том, как его могут закрыть в камере, возбуждают.

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