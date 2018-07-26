Скольким казахстанцам смягчили наказание как Жамалиеву

Ранее в социальных сетях и СМИ вызвала неоднозначную реакцию информация о постановлении Кокшетауского городского суда о замене неотбытой части наказания штрафом для бизнесмена из Астаны Кайрата Жамалиева.

Более двух тысяч осужденных смогли заменить неотбытую часть срока более мягким видом наказания либо сокращением срока, назначенного наказанием. Об этом рассказали в Акмолинском областном суде, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"В целом, если обратиться к статистике, то сегодня суды достаточно активно применяют замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания. Так, за 6 месяцев 2018 года в суды республики по статье 73 УК всего поступило 4 525 материалов (за 6 мес. 2017 года - 8 231). Из них рассмотрено – 3 856 (7 218). Удовлетворено 2 223 или 58% (в 2017 - 3 700 или 51%)", - написала пресс-секретарь Акмолинского областного суда Куляш Домалакова на своей странице в Facebook.

Ранее в социальных сетях и СМИ вызвала неоднозначную реакцию информация о постановлении Кокшетауского городского суда о замене неотбытой части наказания штрафом для бизнесмена из Астаны Кайрата Жамалиева. Главному фигуранту "дела Алиби" изменили меру наказания заменили неотбытую часть наказания на штраф в соответствии с частью третьей уголовной статьи 73 "Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания".

Согласно части третьей этой статьи, суд при замене неотбытой части наказания может избрать штраф из расчёта один МРП за четыре дня лишения свободы. Условием замены на штраф является полное возмещение ущерба, причинённого преступлением. В 2018 году один МРП составляет 2 405 тенге.

Напомним, 46-летний бизнесмен из Астаны Кайрат Жамалиев был осуждён на 13 лет с конфискацией имущества по нескольким статьям – мужеложство и обвинению в избиении Алиби Жумагулова. Издевательства над Жумагуловым бизнесмен снимал на камеру сотового телефона и отправил родителям пострадавшего. Причиной конфликта была названа женщина по имени Айнур Исина.

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