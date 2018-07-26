Актюбинская молодежь активно участвует в благоустройстве родного края

Всего в этом году трудовые отряды сформируют свыше 5 500 молодых людей.

В Актюбинской области принимаются комплексные меры по содействию занятости молодежи. В том числе, с этой целью введены новшества в работу студенческих строительных отрядов и отрядов «Жасыл ел». Если в предыдущие годы отряды работали лишь в летний период, то с этого года молодежь будет работать и зарабатывать в них круглый год, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Всего в этом году трудовые отряды сформируют свыше 5 500 молодых людей. С каждым из них заключается индивидуальный трудовой договор. Ежемесячная заработная плата составляет 50-55 тысяч тенге. Всего на организацию работ выделено почти 400 миллионов тенге.

Отметим, в регионе трудовые достижения бойцов поощряют дополнительно – в этом году восьмидесяти лучшим из лучших подарят путевки в Астану.

В настоящее время бойцы трудятся над благоустройством и озеленением Актобе и других населенных пунктов области, возведением жилых домов и важных социальных объектов в рамках программ «Нұрлы жол» и «Туған жер».

Кроме того, отряды принимают активное участие в экологических акциях. К примеру, с приходом весны они очистили от 15 тонн мусора излюбленные жителями Актобе места отдыха у рек Илек, Каргала, Актюбинского водохранилища.

Добавим, Актюбинская область традиционно занимает первое место в стране по организации, устройству молодежи в трудовые отряды «Жасыл ел» и выплате их заработной платы. В 2017 году областной штаб был удостоен звания «Лучший республиканский штаб».

С 2005 по 2017 годы в рядах студенческих отрядов области трудились около 50 тысяч молодых бойцов. Ими посажено 900 тысяч деревьев, убрано и вывезено 10 тысяч тонн мусора, озеленено 2520 гектаров парков и скверов, построено 1200 объектов.

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