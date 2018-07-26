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Стрелявший из пневматической винтовки по ребенку в Актау избежал наказания

В результате экспертизы было доказано, что несовершеннолетний не получил серьезных повреждений.

Фото : lada.kz26 июля 2018, 21:16

Мангистауский областной суд рассмотрел апелляцию по административному делу мужчины, стрелявшего из пневматического оружия по ребенку из окна дома в 14 микрорайоне. Правонарушитель избежал наказания в связи с примирением сторон, передает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

Как сообщили в суде, в результате экспертизы было доказано, что несовершеннолетний не получил серьезных повреждений, в свою очередь следователь УВД Актау не обнаружил в правонарушении признаков уголовного преступления.

«До апелляционного решения постановлением специализированного административного суда города Актау мужчина был признан виновным в соответствии со статьей «О намеренном причинении вреда здоровью», что привело к нарушению здоровья мальчика, 2011 года рождения. Правонарушителя на тот момент задержали на пять суток и к нему была применена административная санкция. Мужчина извинился перед законным представителем жертвы и признал свою ошибку. У потерпевшей стороны нет претензий к правонарушителю, и было достигнуто примирение», — сообщили в областном суде.


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